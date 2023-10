Brandstiftung

Ermittler gehen nach Brand in Café von versuchtem Mord aus

Bad Endorf / Lesedauer: 1 min

Nach einem Brand in einem Café in Oberbayern gehen die Ermittler von versuchtem Mord und schwerer Brandstiftung aus. Die Kripo Rosenheim veröffentlichte am Montag Aufnahmen der beiden mutmaßlichen Täter bei der Brandlegung Anfang April in Bad Endorf (Landkreis Rosenheim) und bat um Zeugenhinweise.

Veröffentlicht: 09.10.2023, 13:10 Von: Deutsche Presse-Agentur