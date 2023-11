Beim Verlegen von Kabeln sind zwei Arbeiter im Allgäu verletzt worden, einer von ihnen schwer.

Die beiden Männer hatten am Donnerstag in Sigmarszell (Landkreis Lindau) neben einer Straße Kabel in einem Graben verlegt, wie die Polizei mitteilte.

Dabei sei ein Lastwagen über die nur einspurig nutzbare Straße gefahren. Durch das Gewicht des Lasters habe sich in dem Graben offenbar ein Lehmbrocken gelöst und sei auf die beiden Männer gefallen.

Kollegen befreiten den schwer verletzten Arbeiter, der mit dem Hubschrauber in eine Klinik kam.

Der Graben soll während der Arbeiten nicht gegen das Abrutschen von Erdreich gesichert gewesen sein. Wer die Verantwortung dafür trägt, soll nun die Kripo ermitteln.