Enkel fährt Opa mit Traktor an: Polizei ermittelt

Ein 85-Jähriger ist in Schwaben von seinem Enkel mit einem Traktor angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr der 26-Jährige am Dienstag mit dem Traktor aus der Halle eines Hofs in Rehling (Landkreis Aichach-Friedberg), als er seinen Großvater übersah. Der Mann sei bei dem Unfall gestürzt und habe sich leicht am Kopf verletzt. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden, habe es aber bis Mittwoch wieder verlassen können. Gegen den Enkel werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.