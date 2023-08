Versicherungen

Eltern stellen mehr Anträge auf Kinderkrankengeld

München / Lesedauer: 1 min

Fieberthermometer und Tee stehen neben einem kranken Kind. (Foto: Annette Riedl/dpa/Illustration )

Die Zahl der Anträge auf Kinderkrankengeld in Bayern hat sich innerhalb von drei Jahren verdoppelt. Auch in diesem Jahr zeige sich ein steigender Trend, teilte die Techniker Krankenkasse (TK) am Donnerstag mit.

Veröffentlicht: 31.08.2023, 11:12 Von: Deutsche Presse-Agentur