Verkehr

Elfjähriger fährt auf provisorischer Rückbank mit

Günzburg / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Ein Autofahrer hat einen Elfjährigen auf einer zusätzlich eingebauten Rücksitzbank in Schwaben mitfahren lassen. Die Polizei sei am Montag wegen eines bewusstlosen Fahrers auf die A8 nahe Günzburg gerufen worden, teilte die Behörde am Dienstag mit.

Veröffentlicht: 29.08.2023, 16:05 Von: Deutsche Presse-Agentur