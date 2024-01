Elf Wegbegleiter legen Rosen für Beckenbauer nieder

Elf Wegbegleiter haben zu Beginn der Trauerfeier für Franz Beckenbauer auf dem Rasen der Allianz Arena stellvertretend für die Gäste das Andenken der Fußball-Legende gewürdigt. Zum Gesang von Star-Tenor Jonas Kaufmann, der am Freitag „Time to say Goodbye“ in der italienischen Version „Con te partiro“ vortrug, schritten unter anderen Paul Breitner, Günter Netzer, Karl-Heinz Rummenigge und Bastian Schweinsteiger auf den Platz. Sie legten am Mittelkreis, wo ein Banner Beckenbauer im Trikot mit der Nummer 5 zeigte, rote Rosen nieder. Beckenbauer, der italienische Arien liebte, war am 7. Januar mit 78 Jahren gestorben.