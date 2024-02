Eisplatte rutscht von Lkw auf Auto: Zwei Verletzte

Eine Eisplatte ist im oberbayerischen Landkreis Ebersberg von einem Lastwagen gerutscht und auf ein Auto gekracht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erlitten die beiden Männer in dem Auto leichte Verletzungen durch Glassplitter, weil bei dem Vorfall auch die Windschutzscheibe zerbrach. Der 39-jährige Fahrer und sein 52 Jahre alter Beifahrer waren demnach am Mittwochvormittag auf der Bundesstraße 12 unterwegs, als ihnen bei Hohenlinden der Lastwagen entgegenkam und sich die Eisplatte löste. Die Polizei geht davon aus, dass der zunächst unbekannte Lastwagenfahrer den Unfall nicht bemerkte und deswegen weiterfuhr. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.