Eisenreich: Mehr Hass- und Schleuserkriminalität in Bayern

Bayern verzeichnet nach Angaben von Justizminister Georg Eisenreich (CSU) einen Anstieg von Straftaten in den Bereichen Hass- und Schleuserkriminalität. „Das Risiko, in Bayern Opfer einer Straftat zu werden, ist gering“, sagte der Justizminister der Deutschen Presse-Agentur. „Allerdings gibt es auch Entwicklungen, die Sorgen machen. So ist im Jahr 2022 insbesondere ein Anstieg im Bereich Hasskriminalität, Schleuserkriminalität und bei gefährlichen Körperverletzungen durch Jugendliche zu beobachten.“

Wie genau das aussieht, will Eisenreich am Montag (10.30 Uhr) bei der Vorstellung der Strafverfolgungsstatistik für das Jahr 2022 erläutern. Dabei soll es nach Ministeriumsangaben auch um die Frage gegen, wie viele Menschen in Bayern wegen des Besitzes von Kinderpornografie oder wegen Schleuserei verurteilt wurden. Auch die Jugendgewalt im Freistaat wird beleuchtet.