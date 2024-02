Einstimmig: Bayern bestätigt Hainer als Aufsichtsratschef

Vereinspräsident Herbert Hainer ist beim FC Bayern München als Aufsichtsratsvorsitzender einstimmig bestätigt worden. „Ich freue mich sehr, diesem hochkarätig besetzten Gremium weiter vorstehen zu können und möchte mich bei allen Kollegen im Aufsichtsrat für die stets vertrauensvolle, zielgerichtete Zusammenarbeit bedanken. Kontinuität ist ein zentrales Schlüsselwort beim FC Bayern, und wir wollen weiter unseren Beitrag für eine erfolgreiche Zukunft des FC Bayern leisten“, erklärte der 69 Jahre alte Hainer in einer Mitteilung des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Auf der turnusmäßigen Aufsichtsratssitzung wurden neben Hainer auch die Stellvertreter Werner Zedelius (Allianz), Gernot Döllner (Audi) und Jan Heinemann (adidas) einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Im Mittelpunkt der Sitzung stand die Verpflichtung vom neuen Sportvorstand Max Eberl. Der langjährige Mönchengladbacher und zuletzt für Leipzig tätige Manager wird an diesem Dienstag (11.00 Uhr) bei einer Pressekonferenz in der Allianz Arena vorgestellt.