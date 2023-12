Einsatzkräfte retten unterkühlten Studenten am Watzmann

Einsatzkräfte haben einen unterkühlten 22-Jährigen nahe Schönau am Königssee (Landkreis Berchtesgadener Land) aus Bergnot gerettet. Wie das Bayerische Rote Kreuz am Freitag mitteilte, saß der Student orientierungslos im knietiefen Schnee fest und war komplett durchgefroren. Außerdem hatte er einen Schuh verloren. Ein Helikopter konnte den jungen Mann, der von Sankt Bartholomä aus zur Eiskapelle an der Watzmann-Ostwand aufsteigen wollte, am Donnerstag schnell finden. Auch die Wasserwacht und die Bergwacht waren zur Unterstützung im Einsatz.