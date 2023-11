Spielzeughersteller

Einigung über künftiges Haba-Konzept im Dezember erwartet

Bad Rodach / Lesedauer: 1 min

Drei Fahnen mit dem Firmenlogo der Haba Familygroup wehen im Wind. (Foto: Daniel Vogl/dpa )

Der angeschlagene Spielzeughersteller Haba im oberfränkischen Bad Rodach (Landkreis Coburg) will in wenigen Wochen eine Einigung zu seinem Sanierungskonzept erzielt haben. Die Geschäftsführung befinde sich in finalen Verhandlungen mit dem Betriebsrat, man gehe von einer Einigung bis Anfang Dezember aus, teilte Mario Wilhelm, Geschäftsführer der Haba Family Group, am Dienstag mit.

Veröffentlicht: 14.11.2023, 15:22 Von: Deutsche Presse-Agentur