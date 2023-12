Einige bayerische Schlösser und Parks weiter geschlossen

Nach dem starken Schneefall in Bayern sind am Sonntag mehrere Schlösser für Besucher geschlossen geblieben. Das galt nach Angaben der Bayerischen Schlösserverwaltung für die Schlossanlagen Linderhof in Ettal (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) sowie Herrenchiemsee auf der Herreninsel im Chiemsee. Die Münchner Residenz war am Sonntag wieder geöffnet. Nicht betroffen von den Schließungen war Schloss Neuschwanstein nahe Füssen im Allgäu.

In München ist der Schlosspark Nymphenburg wegen Schneebruchgefahr geschlossen. Für den Englischen Garten bittet die Schlösserverwaltung Besucher, zumindest die bewaldeten Bereiche nicht zu betreten.

In Oberschleißheim bei München blieb das Schloss Lustheim samt Parkanlage geschlossen. Das Alte Schloss Schleißheim wie auch das Neue Schloss Schleißheim waren für Besucher geöffnet.