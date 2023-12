Feuerwehreinsatz

Einfamilienhaus brennt: Mehrere Hunderttausend Euro Schaden

Altdorf bei Nürnberg / Lesedauer: 1 min

Feuerwehrleute bereiten einen Löschangriff vor. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Mehrere Hunderttausend Euro Schaden sind bei einem Wohnhausbrand in Altdorf bei Nürnberg entstanden. Zwei der Bewohner waren während des Feuers am frühen Dienstagmorgen noch im Einfamilienhaus, konnten sich aber in Sicherheit bringen, wie die Polizei mitteilte.

Veröffentlicht: 05.12.2023, 12:58 Von: Deutsche Presse-Agentur