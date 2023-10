Notfalleinsatz

Eine Tote und Verletzte bei Unfällen nach Graupelschauer

Leuchtenberg / Lesedauer: 1 min

Die Polizei sichert einen Einsatzort. (Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild )

Nach plötzlichem Graupelschauer ist es auf der Autobahn 6 in der Oberpfalz zu mehreren Unfällen gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam eine 26-Jährige dabei am Sonntagabend ums Leben, fünf weitere Menschen wurden verletzt.

Veröffentlicht: 16.10.2023, 12:59 Von: Deutsche Presse-Agentur