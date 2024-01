Eine Tote und ein Schwerverletzter bei Brand in Niederbayern

Bei einem Gebäudebrand im niederbayerischen Osterhofen (Landkreis Deggendorf) ist eine 90-jährige Bewohnerin ums Leben gekommen. Ein weiterer Bewohner wurde bei dem Brand am Samstagmittag schwer verletzt, teilte die Polizei mit.

Demnach wurde zunächst ein Dachbodenbrand gemeldet, beim Eintreffen der Polizei stand das Haus jedoch in Vollbrand. Einsatzkräfte der Feuerwehr holten die 90-Jährige aus dem mehrstöckigen Stadthaus. Sie starb trotz versuchter Wiederbelebung noch vor Ort, hieß es. Ein 44-jähriger Bewohner habe sich selbstständig aus dem Haus begeben und sei dann mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Weitere Menschen befanden sich laut Polizei nicht in dem Gebäude.

Die Polizei war am Samstagmittag zunächst von zwei Schwerverletzten ausgegangen. Die Löscharbeiten dauerten am Samstagabend an. Die Ursache für den Brand war den Angaben nach zunächst unklar, die Kripo nahm die Ermittlungen auf.