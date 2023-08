Eine Tote und ein Schwerverletzter bei Autounfall

Bei einem Autounfall in Mittelfranken ist eine 77 Jahre alte Frau gestorben. Ein 46–Jähriger kam schwerverletzt in ein Krankenhaus, teilte die Polizei mit. Nach dem Unfall am Samstagmorgen schwebt er in Lebensgefahr. Die Unfallursache ist bislang noch unklar.

Die 77–Jährige war alleine in ihrem Wagen in der Nähe von Feucht (Landkreis Nürnberger Land) unterwegs, als sie mit dem entgegenkommenden Fahrzeug des 46–Jährigen zusammenstieß. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb sie noch am Unfallort. Ein Gutachter soll nun bei der Klärung der Unfallursache helfen.