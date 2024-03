Einbruch in Wohnhaus: Täter verletzen Senior

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Kohlberg (Kreis Neustadt an der Waldnaab) sind gegen zwei 20 und 30 Jahre alte Männer Haftbefehle erlassen worden. Bei der Tat soll das Duo den 80 Jahre alten Bewohner niedergeschlagen haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Senior wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Vermutlich über eine Trassentür gelangten die Täter am Montagmorgen in das Haus. Dort entwendeten sie laut Polizei Schmuck. Auf ihrer Flucht trafen sie dann den Hausinhaber und verletzten ihn an der Hand, am Kopf und im Gesicht. Im Rahmen einer Fahndung konnten die Tatverdächtigen von einer Streife festgenommen werden, wie es weiter hieß.

Am Dienstag wurden sie einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehle erließ. Das Duo muss sich nun unter anderem wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und gefährlicher Körperverletzung verantworten.