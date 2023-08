Fußball

Einbruch bei Pfaff: „Nichts Schlimmeres passiert“

Brasschaat / Lesedauer: 1 min

Der ehemalige Fußball-Torhüter Jean-Marie Pfaff. (Foto: Lennart Preiss/dpa/Archivbild )

Der frühere Bayern–Torwart Jean–Marie Pfaff musste am vergangenen Wochenende einen Schreck verdauen. Im belgischen Brasschaat nahe Antwerpen, wo Pfaff lebt, drangen Einbrecher am Freitag in die Villa des 69–Jährigen und seiner Frau Carmen ein.

Veröffentlicht: 21.08.2023, 17:56 Von: Deutsche Presse-Agentur