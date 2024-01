Einbrecher wollten ins Schloss Nymphenburg

Einbrecher sollen in der Nacht zum Freitag versucht haben, sich Zugang zum Schloss Nymphenburg zu verschaffen. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes sei auf ein klirrendes Geräusch aufmerksam geworden und habe dann drei Personen auf einem frei zugänglichen Balkon am Hauptgebäude des Schlosses gesehen, teilte die Polizei mit. Als sie den Sicherheitsdienst bemerkten, seien sie geflüchtet. Die Polizei fahndete bislang ohne Erfolg nach den Tatverdächtigen. An einer eingeschlagenen Glastür entstand laut Polizei ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Kripo ermittelt.