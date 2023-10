Tiere

Einbrecher versuchen, Hündin zu vergiften

Bamberg / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Einbrecher haben in Bamberg in einem Schrotthandel unter anderem zwei Tonnen Kupfer gestohlen und versucht, eine Hündin mit Wurstpräparaten zu vergiften. Das Tier habe überlebt, da ein Tierarzt rechtzeitig eingegriffen habe, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Veröffentlicht: 18.10.2023, 15:56 Von: Deutsche Presse-Agentur