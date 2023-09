Ein Schwerverletzter bei Brand von Lastwagen

Beim Brand eines Lastwagen in München hat ein Mann schwere Verletzungen erlitten. Der Lasterfahrer habe am Samstag in seiner Fahrerkabine geschlafen als das Feuer ausgebrochen sei, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Er habe sich noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten können. Der Rettungsdienst brachte ihn mit einer Rauchgasvergiftung und Verbrennungen ins Klinikum. Der Lastwagen wurde den Angaben zufolge komplett zerstört. Die Flammen griffen demnach noch auf einen weiteren Laster über und setzten den Aufbau in Brand. Ein dritter Lkw sei durch die entstandene Hitze beschädigt worden. Die Brandursache sowie der entstandene Sachschaden sind nach Polizeiangaben noch unbekannt.