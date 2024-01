Oberpfalz

Ehestreit endet in Abgasvergiftung

Eschenbach / Lesedauer: 1 min

Ein Ehestreit eines Paares in der Oberpfalz ist in einer Abgasvergiftung des Mannes geendet. Der 27-Jährige hatte sich nach dem Streit mit seiner Frau entschlossen, die Nacht auf Dienstag im Auto in der Garage zu verbringen, so die Polizei.

Veröffentlicht: 02.01.2024, 15:49 Von: Deutsche Presse-Agentur