Ehemann greift während Streit ans Lenkrad: Kinder im Auto

Ein Beifahrer soll während eines Streits mit seiner am Steuer sitzenden Ehefrau auf der Autobahn 71 in Unterfranken ans Lenkrad gegriffen haben. Die zwei seien am Mittwochnachmittag mit ihren beiden drei und fünf Jahre alten Kindern nahe Niederwerrn (Landkreis Schweinfurt) im Auto unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zu einem Unfall sei es nicht gekommen.

Der 34-jährige Mann habe zuvor wegen eines Streits aus dem Auto aussteigen wollen. Weil seine 36 Jahre alte Ehefrau ihn jedoch nicht hinausließ, habe der Mann gegen das Armaturenbrett geschlagen, den Hebel der Automatik-Schaltung betätigt und ans Steuer gegriffen. Das Auto sei deswegen auch zeitweise auf dem Seitenstreifen gefahren. Die Frau habe schließlich auf dem Seitenstreifen anhalten können. Den Ehemann erwarte nun eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Weil er keinen Führerschein habe und trotzdem ans Steuer gegriffen haben soll, ermittle die Polizei auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, erklärte ein Sprecher. Der Mann sei nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen abseits der Autobahn zu Fuß weitergelaufen.