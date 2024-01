Ehemaliger Bundesliga-Profi Klaus Wunder gestorben

Der ehemalige Bundesliga-Spieler Klaus Wunder ist tot. Wenige Stunden vor dem Beginn der offiziellen Trauerfeier für Fußball-Legende Franz Beckenbauer am Freitag in der Allianz Arena in München gab der FC Bayern unter Berufung auf Wunders Familie bekannt, dass sein früherer Stürmer im Alter von 73 Jahren gestorben sei. Auch Wunders ehemaliger Verein Hannover 96 verkündete den Tod des gebürtigen Erfurters. Beckenbauer starb am 7. Januar im Alter von 78 Jahren.

Beckenbauer und Wunder hatten 1975 für den FC Bayern gemeinsam den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Beim 2:0-Sieg im Finale gegen Leeds United in Paris war Wunder in der 42. Minute für Uli Hoeneß eingewechselt worden.

Wunder war von 1974 an für anderthalb Jahre in München. Die längste Zeit spielte er für den MSV Duisburg (1971-1974) und Hannover 96 (1975-1978). Seine Profikarriere beendete er 1980 bei Werder Bremen. In insgesamt 209 Bundesligaspielen gelangen ihm 53 Tore.

Wunder - der den Spitznamen „Caesar“ hatte - absolvierte 1973 ein Länderspiel. Ein Jahr zuvor hatte er als Amateurfußballer an den Olympischen Spielen in München teilgenommen. Nach seiner Karriere kehrte er nach Hannover zurück.