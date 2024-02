EHC Red Bull München holt Verteidiger Lancaster aus Finnland

Der EHC Red Bull München hat Verteidiger Les Lancaster unter Vertrag genommen. Wie der Meister der Deutschen Eishockey Liga mitteilte, wechselt der 28-jährige US-Amerikaner vom finnischen Tabellenführer Ilves Tampere in die bayerische Landeshauptstadt. In seinen bisherigen 171 Einsätzen in der höchsten finnischen Liga sammelte Lancaster 100 Scorerpunkte, darunter waren 73 Vorlagen.

„Mit Dominik Bittner und Adam Almquist haben wir bekanntermaßen zwei langfristige Ausfälle auf der Verteidigerposition zu verkraften. Deshalb wollten wir nach der Verpflichtung von Emil Johansson mit einem weiteren Defender nachlegen“, erklärte Sportdirektor Christian Winkler den Transfer.