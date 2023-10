E-Roller brennt in Tiefgarage: 190.000 Euro Schaden

Bei einem durch einen Elektroroller ausgelösten Feuer in einer Tiefgarage ist im oberbayerischen Freising ein Schaden von rund 190.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte ein technischer Defekt am späten Donnerstagnachmittag den Brand im Zentrum der Stadt ausgelöst. Sowohl die zwölf in der Garage geparkten Autos als auch die Tiefgarage selbst wurden demnach beschädigt. Ein Feuerwehrmann musste wegen einer Rauchvergiftung im Krankenhaus behandelt werden. Die Anwohner wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht und blieben unverletzt.