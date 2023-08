Dutzende E–Bikes im Wert von mehr als 200.000 Euro gestohlen

Einbrecher haben in Oberfranken mehrere Dutzend E–Bikes im Wert von mehr als 200.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden die Fahrräder am Wochenende aus einer Werkstatt der Lebenshilfe in Bamberg entwendet — zusammen mit einem vierstelligen Bargeldbetrag. Laut einem Polizeisprecher wurden etwa 60 bis 70 E–Bikes gestohlen. Wie hoch der genaue Wert der Beute ist, werde noch ermittelt.

Die Ermittler gingen davon aus, dass der oder die Täter ein Fahrzeug für den Transport der E–Bikes genutzt haben. Die Kripo Bamberg suchte nach Zeugen.