Wetter

Durchwachsenes Wetter zu Ferienbeginn in Bayern erwartet

München / Lesedauer: 1 min

Regentropfen sammeln sich auf einer Scheibe. (Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild )

Das Wetter im Freistaat bleibt am ersten Wochenende der bayerischen Sommerferien voraussichtlich wechselhaft. In der Nacht auf Samstag sei vor allem südlich der Donau und im Alpenvorland vereinzelt mit Gewittern und unwetterartigem Starkregen mit Mengen um 30 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst am Freitag in München mit.

Veröffentlicht: 28.07.2023, 14:47 Von: Deutsche Presse-Agentur