Durchsuchungen wegen Schleuserkriminalität

Bei Durchsuchungen von sechs Wohnungen und einer Gewerbeeinheit in Bayern und Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit Schleuserkriminalität haben rund 100 Beamte der Bundespolizei mit Unterstützung von Spezialeinheiten und Zollverwaltung einen Haftbefehl vollstreckt. Laut Mitteilung vom Donnerstag waren an der Aktion in den frühen Morgenstunden auch Bargeldspürhunde beteiligt.

