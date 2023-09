Volksverhetzungs–Verdacht

Durchsuchung bei islamischem Verein

Augsburg / Lesedauer: 1 min

Ein Fahrzeug der bayerischen Polizei fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. (Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild )

Wegen Volksverhetzung ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft München im Umfeld eines islamischen Vereins in Augsburg. Wie die Ermittler am Donnerstag berichteten, seien deswegen am Vortag fünf Privatwohnungen von Vereinsmitgliedern sowie die Vereinsräume durchsucht worden.

Veröffentlicht: 14.09.2023, 12:31 Von: Deutsche Presse-Agentur