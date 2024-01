Unfall

Durch Feuerwerkslärm aufgeschreckt: zwei Hunde überfahren

Regensburg / Lesedauer: 1 min

Böller werden gezündet. (Foto: Jason Tschepljakow/dpa )

Weil sie durch Silvesterböller aufgeschreckt wurden, sind zwei Hunde auf der Autobahn 3 in der Oberpfalz überfahren worden. Der Hund eines 32-Jährigen sei in der Nacht zu Neujahr in Regensburg von Feuerwerkslärm aufgeschreckt worden und habe sich losgerissen, teilte ein Sprecher der Verkehrspolizei am Montag mit.

Veröffentlicht: 01.01.2024, 11:11 Von: Deutsche Presse-Agentur