Duo wegen mutmaßlichen Fentanyl-Handels in Untersuchungshaft

Polizisten haben in Oberbayern einen Mann und eine Frau wegen des Verdachts des Handels mit Fentanyl und weiteren Drogen festgenommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden bei der Durchsuchung von vier Wohnobjekten in Rosenheim verschiedene Medikamente gefunden, die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen. Die Beamten hätten neben geringen Mengen von Kokain- und Cannabisprodukten auch 270 Artikel mit dem opioidhaltigen Schmerzmittel Fentanyl sichergestellt. Der 43-jährige Mann und die 60-jährige Frau sitzen den Angaben zufolge inzwischen in Untersuchungshaft.