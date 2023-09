Oberfranken

Duo besetzt Hütte in Schrebergarten und baut Marihuana an

Bamberg / Lesedauer: 1 min

Eine Cannabispflanze blüht. (Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild )

Ein Duo hat in Oberfranken eine Hütte in einem Schrebergarten besetzt, offenbar um dort Marihuana anzubauen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, rief die Eigentümerin des Gartens in Bamberg am Mittwoch die Ermittler, weil seit geraumer Zeit zwei Menschen in der Hütte Quartier bezogen hätten.

Veröffentlicht: 14.09.2023, 15:29 Von: Deutsche Presse-Agentur