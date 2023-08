Drohnen spüren Waldbrände auf: Testlauf im Herbst

Drohnen sollen künftig verstärkt dabei helfen, Rauchentwicklungen in Wäldern und damit Brände möglichst früh zu erkennen. Dafür soll es im September in Sachsen–Anhalt einen Testlauf des Waldbrandfrüherkennungssystems „Evolonic“ geben, teilten die Friedrich–Alexander–Universität Erlangen–Nürnberg und das Fraunhofer–Institut für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie am Mittwoch anlässlich der Vorstellung des Projekts in Erlangen in Bayern mit.

Wo genau in Sachsen–Anhalt und in welchem konkreten Zeitraum der Testlauf stattfinden soll, war zunächst unbekannt. Bei „Evolonic“ gehe es um den Einsatz von Langstrecken–Drohnen zur Überwachung von Waldgebieten. Bei dem Test in Sachsen–Anhalt solle „im Rahmen eines Realbrandversuchs die Detektionsgenauigkeit des Systems“ erforscht werden, hieß es.

In Bayern läuft bereits ein Test. Seit Juli überfliegt eine Drohne den Angaben zufolge ein Waldgebiet nahe Erlangen und Nürnberg, ausgestattet mit Sensoren, die Rauchentwicklung bemerken. Außerdem sei die Drohne technisch so ausgerüstet, dass sie andere Luftfahrzeuge erkennen und ihnen automatisch ausweichen könne. Langfristig solle das System definierte Waldgebiete autonom und in hoher Frequenz überfliegen und Rauchentwicklungen frühzeitig melden.