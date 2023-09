Drogen und Waffen bei drei jungen Männern gefunden

Polizeibeamte haben bei einer Razzia in Oberbayern bei drei Männern Drogen, Waffen und mutmaßliche Verkaufseinnahmen gefunden. Die Wohnorte der 19-, 20- und 21-jährigen Männer in Eching (Landkreis Freising) seien durchsucht worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei dem 21-Jährigen seien dabei am Donnerstag verschiedene Drogen, darunter MDMA, Crystal Meth und Kokain, sowie zwei Druckluft- und Schreckschusswaffen und Bargeld gefunden worden. Er befinde sich in Untersuchungshaft.

Die Beamten hätten in den Wohnungen der anderen Männer Marihuana sichergestellt, bei dem 19-Jährigen auch halluzinogene Pilze. Laut einer Polizeisprecherin ist nicht von Bandenkriminalität auszugehen, der 19- und der 20- Jährige kannten sich jedoch. Dass sich alle drei kennen, sei ebenfalls wahrscheinlich. Die Männer seien vor längerer Zeit ins Visier von Drogenfahndern geraten.