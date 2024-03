Dreirad-Roller stößt mit Fußgänger zusammen: Verletzungen

Ein 86 Jahre alter Fußgänger ist bei einem Unfall in der Nürnberger Gartenstadt schwer verletzt worden. Der Mann habe am Montagabend einige Meter abseits einer Fußgängerfurt mit Ampel die Julius-Loßmann-Straße überqueren wollen, teilte die Polizei mit. Eine 53-jährige Frau sei mit ihrem Dreirad-Roller nach links auf diese Straße abgebogen und dann mit dem Fußgänger zusammengestoßen. Durch die Wucht der Kollision stürzte der 86-Jährige zu Boden und erlitt schwere Kopfverletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.