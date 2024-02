Dreimal Salami: Schüler bestellt Pizza im Namen des Rektors

Ein Schüler hat in Niederbayern Pizza auf den Namen des Rektors bestellt und damit die Polizei auf den Plan gerufen. Mit drei großen Salamipizzen beauftragte der 14-Jährige einen Lieferdienst, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Für die Bestellung nutzte er ein Tablet der Schule in Ergolding (Landkreis Landshut). Die gelieferte Pizza im Wert von 67 Euro wurde vor Ort nicht bezahlt - der Lieferdienst nahm sie schließlich wieder mit. Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall von vergangener Woche gegen den 14-Jährigen. Es geht um Warenkreditbetrug und Fälschung beweiserheblicher Daten.