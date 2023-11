Drei Verletzte nach Unfall mit Fahrschulfahrzeug

Bei einem Unfall mit einem Fahrschulfahrzeug ist in der Oberpfalz der Fahrlehrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war am Vortag in der Nähe von Reichenbach (Landkreis Cham) das Fahrschulauto nach links abgebogen, obwohl ein Wagen entgegenkam. Ob der 20 Jahre alte Fahrschüler oder der 26 Jahre alte Fahrlehrer dafür verantwortlich war, blieb zunächst unklar. Nach dem Zusammenstoß mit dem Auto eines 59-Jährigen wurde der Fahrlehrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, die beiden anderen Männer wurden leicht verletzt.