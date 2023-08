Landkreis Wunsiedel

Drei Verletzte bei Wohnhausbrand in Oberfranken

Arzberg / Lesedauer: 1 min

Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Beim Brand eines Wohnhauses in Oberfranken sind am Mittwoch drei Menschen verletzt worden. Zeugen hatten am Morgen im Dachbereich des Mehrfamilienhauses in Arzberg (Landkreis Wunsiedel) Flammen entdeckt und den Notruf verständigt, wie die Polizei mitteilte.

Veröffentlicht: 23.08.2023, 17:39 Von: Deutsche Presse-Agentur