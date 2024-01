Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Schwaben

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind in Kempten drei Menschen leicht verletzt worden. Eine 20 Jahre alte Frau sei aus zunächst unbekannter Ursache am Freitagabend auf die Gegenspur geraten und dabei mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 35-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Rettungsdienst brachte die 20-Jährige und ihren 19-jährigen Beifahrer sowie den 35-Jährigen in Kliniken. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf rund 10.000 Euro.