Drei Schwerverletzte bei Verpuffung auf Campingplatz

Bei einer Verpuffung auf einem Campingplatz in Oberbayern sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein explosives Gas-Luft-Gemisch soll aus unbekannten Gründen entstanden und verpufft sein, so die Polizei am Freitag. Hinweise auf Vorsatz gibt es bislang nicht. Die zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 30 und 61 Jahren arbeiteten demnach an einer Blockhütte auf dem Campingplatz in Taufkirchen (Landkreis Erding). Das Gas-Luft-Gemisch verpuffte und die drei wurden schwer verletzt. Der Rettungsdienst versorgte sie und brachte sie in Krankenhäuser.

Die Blockhütte wurde völlig zerstört. Die umherfliegenden Trümmerteile beschädigten weitere Gebäude und geparkte Fahrzeuge. Weitere Menschen wurden dadurch nicht verletzt. Der Schaden soll ersten Erkenntnissen zufolge bei mehr als 100.000 Euro liegen. Spezialisten der Kriminalpolizei Erding haben die Ermittlungen übernommen.