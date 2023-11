Drei Schwerverletzte bei Unfall: Verursacher flieht

Drei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in der Oberpfalz schwer verletzt worden. Ein 44 Jahre alter Autofahrer war am Mittwoch auf der linken Spur der Autobahn 93 bei Nabburg (Landkreis Schwandorf) unterwegs, als ein Kleintransporter direkt vor ihm einscherte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte der Autofahrer seinen Wagen laut Mitteilung der Polizei auf die rechte Spur. Dort stieß er zuerst mit dem Anhänger eines Tiefladers und dann mit der Leitplanke zusammen. Der 44-Jährige und seine zwei Mitfahrer kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. Die A93 war etwa vier Stunden gesperrt. Die Polizei bittet um Hinweise zum geflüchteten Fahrer des Kleintransporters.