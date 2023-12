Drei mögliche Italien-Gegner für FC Bayern und wieder PSG

Nach dem Abschluss der Gruppenphase der Champions League kommen für den FC Bayern München sechs mögliche Achtelfinalgegner infrage, darunter gleich drei aus Italien. Der deutsche Fußball-Meister könnte als Gruppensieger am kommenden Montag (12.00 Uhr) am UEFA-Sitz in Nyon den italienischen Meister SSC Neapel, den letztmaligen Finalisten Inter Mailand oder Lazio Rom zugelost bekommen.

Möglich ist auch ein erneutes Duell mit Paris Saint-Germain. Gegen Frankreichs Topteam um Stürmerstar Kylian Mbappé, das in Gruppe F hinter Borussia Dortmund Zweiter wurde, setzten sich die Bayern in der vergangenen Saison ebenfalls im Achtelfinale durch. Die weiteren möglichen Bayern-Kontrahenten sind der FC Porto und die PSV Eindhoven. Gruppengegner FC Kopenhagen scheidet ebenso wie RB Leipzig bei der Ziehung als Münchner Gegner aus. Ein deutsches Duell wäre erst ab dem Viertelfinale möglich.

„Wir haben die Pflicht erfüllt. Klar, wir wollen jetzt ins Viertelfinale“, hatte Bayern-Trainer Thomas Tuchel nach dem 1:0 im abschließenden Gruppenspiel bei Manchester United am Dienstag gesagt: „Ab dem Viertelfinale kann jeder das Turnier gewinnen.“

Das Achtelfinale wird im neuen Jahr ausgetragen. Die Hinspiele finden am 13./14./20./21. Februar statt, die Rückspiele am 5./6./12./13. März. Als Gruppenerster treten die Bayern zunächst auswärts an.