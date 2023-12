Drei Menschen von Stichflamme in Sauna verletzt

In einer Sauna sind drei Menschen von einer Stichflamme verletzt worden. Sie entstand, als ein Gast im österreichischen Dornbirn (Vorarlberg) vermutlich wegen Kommunikationsproblemen fälschlicherweise eine Flüssigkeit direkt auf den Saunaofen gab. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, entstand dadurch am Freitag eine Stichflamme, die von der Saunadecke zur Seite abgeleitet wurde. Von den 16 Saunagästen erlitten 3 Menschen Verbrennungen und kamen in Krankenhäuser.