Drei Menschen erleiden Rauchgasvergiftungen bei Brand

Drei Menschen sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im oberfränkischen Hof durch Rauchgasvergiftungen leicht verletzt worden. Bei dem Löscheinsatz habe sich zudem ein 20-jähriger Feuerwehrmann Schnittverletzungen zugezogen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Eine Frau wurde demnach zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Der entstandene Schaden wurde den Angaben des Sprechers zufolge auf rund 80.000 Euro geschätzt.

In der Nacht auf Samstag brach aus zunächst unbekannter Ursache ein Feuer in einer Wohnung im dritten Obergeschoss des Gebäudes aus. In der Wohnung befanden sich laut Sprecher drei Menschen im Alter von 18, 20 und 60 Jahren. Die Feuerwehr löschte den Brand nach mehreren Stunden. Die Ermittlungen dauerten an.