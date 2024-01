Drei Menschen bei Brand in Oberbayern verletzt

Brände

Drei Menschen bei Brand in Oberbayern verletzt

Traunreut / Lesedauer: 1 min

Der Schriftzug 112 für die Notrufnummer steht auf einem Rettungswagen. (Foto: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild )

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Oberbayern sind drei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Freitagnachmittag im Keller des Hauses in Traunreut (Landkreis Traunstein) aus.

Veröffentlicht: 05.01.2024, 17:22 Von: Deutsche Presse-Agentur