Drei Kinder von Auto erfasst und verletzt

Sulzbach-Rosenberg / Lesedauer: 1 min

Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einer Gruppe von Fußgängern in Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) sind drei Kinder verletzt worden. Ein 69-Jähriger wollte mit seinem Auto am Mittwoch in eine Straße einbiegen und übersah dabei zwei Mütter mit ihren Kindern, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.