Drei junge Männer lösen Polizeieinsatz aus

Bamberg / Lesedauer: 1 min

Drei junge Männer haben in Bamberg einen Polizeieinsatz ausgelöst, weil sie mit Waffe und Sturmhaube in der Nähe einer Tankstelle herumgelaufen sind. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte ein Zeuge die drei Männer gesehen und den Notruf alarmiert.

Veröffentlicht: 28.10.2023, 09:30 Von: Deutsche Presse-Agentur