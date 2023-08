Drei Feuerwehrleute und Bewohnerin bei Brand verletzt

Ein Feuer in einer Wohnung in Hof in Oberfranken hat mehrere Menschen verletzt — darunter drei Einsatzkräfte. Der Küchenbrand in dem Mehrfamilienhaus löste am Montagabend einen Großeinsatz aus. Die Feuerwehr konnte den Brand recht rasch unter Kontrolle bringen, aber nicht verhindern, dass die Flammen auf die Wohnung nebenan übergriffen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Durch das abfließende Löschwasser entstand zudem Schaden an einer weiteren Wohnung.

Bei den Löscharbeiten zogen sich drei Feuerwehrleute leichte Verletzungen zu, eine 53 Jahre alte Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung. Der Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen zur Klärung der Brandursache auf.