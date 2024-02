Drei Brände in einer Nacht: Ermittlungen wegen Brandstiftung

Nach drei Bränden mit einem fünfstelligen Schaden in Abenberg (Landkreis Roth) ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Zunächst habe am Freitagabend die Fassade einer Scheune gebrannt, berichtete die Polizei. Am frühen Samstagmorgen standen ein Unterstand einer Maschinenhalle in Flammen sowie Kartonagen in einer weiteren Halle. Verletzt wurde niemand. Eine erste Fahndung blieb den Angaben zufolge erfolglos. Nun ermittelt die Kripo und sucht nach Zeugen, die etwas beobachtet haben.